VIITORUL - DINAMO 5-0 | Gabi Iancu, REINVENTAT de Hagi: "Viitorul e acasa! Ma bucur ca mi se da incredere". Ce planuri are

Viitorul a invins-o cu 5-0 pe Dinamo, la Ovidiu. Meciul a fost unul cu scandal! In repriza a doua, fanii lui Dinamo au intrat pe teren, iar partida a fost intrerupta timp de 20 de minute!

Viitorul lui Gica Hagi a batut cu 5-0 Dinamo in prima etapa, intr-un meci jucat la Ovidiu. Gabi Iancu, de doua ori, Ganea, Calcan si Eric au marcat golurile formatiei gazda.

Gabi Iancu: "Ma simt foarte bine, sunt ca acasa! Ma bucur ca mi se da incredere"

"Sper sa continui tot asa! Ma simt foarte bine fizic, cred ca am facut cu totii un meci foarte bun. Dinamo a jucat binisor in prima repriza, dar in a doua am fost mult peste.

Eu nu mai vreau sa vorbesc dinainte si apoi sa nu mai dau niciun gol. Ma concentrez doar pe ce am de facut, ma bucur ca mi se da incredere aici. Ma simt ca acasa la Ovidiu.

Golul lui Eric a fost cel mai frumos, ma bucur pentru el", a spus Gabi Iancu.