"Ba, nu ne dresezi tu pe noi! Cand ne-am rugat de tine sa vii, n-ai vrut". Razboi la Dinamo! Ultrasii au facut un scandal monstru la Ovidiu, Prunea a incercat sa-i calmeze: VIDEO

Dinamo a fost masacrata de Viitorul la Ovidiu. Echipa lui Hagi i-a dat "manita" formatiei lui Neagoe.

Dinamo a debutat cu o infrangere umilitoare in noul sezon al Ligii I. Viitorul conduce cu 5-0 in minutul 70. In repriza a doua, dupa golul de 3-0, partida a fost intrerupta timp de 20 de minute, dupa ce ultrasii din PCH au incercat sa invadeze terenul. Cativa au reusit sa patrunda pe gazon!

Meciul dintre Viitorul si Dinamo a fost intrerupt 20 de minute, iar jandarmii au intrat in dispozitiv pentru a-i impiedica pe ultrasii dinamovisti sa patrunda pe teren

Florin Prunea, presedintele lui Dinamo, a incercat sa ii calmeze pe ultrasi, dar a fost la randul sau apostrofat.

"Nu vii tu, ba, sa ne dresezi aici! Cand te-am chemat acum 4 ani, n-ai vrut sa vii", i-au reprosat acestia.

Dupa reluarea partidei, Viitorul a mai marcat de doua ori!