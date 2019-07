VIITORUL - DINAMO LIVE 21:00 | Neagoe debuteaza fara capitanul Nistor! Echipele probabile

Urmareste Viitorul - Dinamo LIVE pe Sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Viitorul Constanta a castigat Supercupa Romaniei cu CFR, iar acum se dueleaza cu Dinamo in prima etapa din Liga 1. Fara Ianis Hagi, vandut la Genk, echipa lui Hagi se bazeaza din nou pe un mix de jucatori tineri si experimentati. George Ganea, fiul lui Ionel Ganea, e anuntat titular.

De cealalta parte, Eugen Neagoe debuteaza pe banca lui Dinamo fara ajutorul lui Dan Nistor, accidentat. Montini va purta banderola in absenta mijlocasului.



Neagoe a interzis cuvantul PLAYOUT in vestiar!



"Suntem in fata noului sezon. Cred ca avem cel mai frumos program, dar speram ca totul va fi in regula. In primele trei etape intalnim echipele care ne reprezinta in cupele europene. Este cel mai frumos debut. Ar fi foarte bine pentru noi sa incepem cu o victorie maine cu Viitorul. N

e dorim acest lucru. Iar dupa meciul de maine seara ne vom gandi la urmatorul joc. Vom vedea cate puncte vom acumula... si eu mi-as dori sa avem 9 puncte dupa primele 3 etape, dar nu va fi usor. Intalnim cei mai puternici adversari, insa vom face tot ce depinde de noi sa castigam. In vestiar nu mai exista si nici nu va mai exista cuvantul "play-out".

Eu sunt convins ca vom ajunge in play-off. Iar cand vom ajunge acolo vom putea discuta si despre cupele europene, ne vom gandi, normal, si la un obiectiv mai indraznet", a spus Neagoe.

Antrenorul a explicat ca are trei jucatori accidentati inaintea partidei cu FC Viitorul, iar 11 dintre cei 18 care vor face deplasarea sunt fotbalisti noi.

"Avem si unele probleme de lot. Pentru ca sunt 3 jucatori pe care nu ne vom putea baza maine cu FC Viitorul. E vorba despre Corbu, Dan Nistor si Brito. Ei nu vor face deplasarea, iar maine vor avea antrenament separat pentru ca au probleme medicale. Dar speram ca macar Dan Nistor si Brito sa fie apti la urmatorul meci, cel cu Craiova. Ne cunoastem foarte bine adversarii, FC Viitorul este una dintre cele mai bune echipe din campionatul nostru. Are jucatori valorosi, chiar daca multi dintre ei sunt foarte tineri. Se stie ce se intampla la academia lui Gheorghe Hagi. In fiecare an, chiar daca au pierdut jucatori, au venit altii. Dar eu am mare incredere in jucatorii pe care ii am acum in lot. Chiar daca 11 din cei 18 care vor face deplasarea la Constanta sunt jucatori noi, doi copii, Mihaiu si Moldoveanu, care au revenit la echipa, si 9 care au fost transferati in aceasta vara. Dar nu vreau sa caut nicio scuza. Maine seara la ora jocului trebuie sa fim pregatiti din toate punctele de vedere si sunt convins ca asa vor sta lucrurile", a afirmat el.

"FC Viitorul are jucatori valorosi, chiar daca nu mai e Ianis Hagi, Baluta si Vina. Si probabil ca vor mai pleca jucatori. Dar Gica a surprins intotdeauna prin ceea ce a adus de la academia sa. Face lucruri extraordinare acolo si merita felicitari. Probabil ca se vor resimti si la ei aceste plecari, pentru ca sunt totusi jucatori importanti care au plecat. Eu le doresc mult succes la noile lor echipe", a adaugat Neagoe.

Antrenorul a precizat ca a discutat si cu o parte dintre suporterii dinamovisti. "Am discutat cu o parte dintre suporteri. Ei sunt langa echipa, ne vor incuraja. Sper sa vina in numar cat mai mare si sa ii facem fericiti. Asta e obiectivul meu. Am fost intrebat daca vreau sa mi se scandeze numele... iar eu am spus ca voi fi cel mai fericit daca ii voi vedea fericiti pe suporterii dinamovisti. Asta e obiectivul meu", a mentionat Neagoe.



Hagi lauda noul Dinamo!



"Incepem cu un meci acasa contra unei rivale, care are traditie, are istorie, care a facut foarte multe schimbari in aceasta vara, incepand de la presedinte, antrenor, care au o experienta foarte buna si care cunosc foarte bine Divizia A si jucatorii pe care i-au adus si cred ca au format un lot competitiv asa cum au si declarat-o, jucatori care au jucat, care au meciuri in picioare.

Dar noi jucam acasa, vrem sa castigam, ne dorim sa luam cele trei puncte, sa facem un meci bun, sa incepem cu bine campionatul si dupa aceea bineinteles ne asteapta o luna destul de grea cu meciuri miercuri - duminica sau joi – duminica, sambata, deci meciuri multe unde trebuie sa gestionam foarte bine acest inceput de campionat, care speram sa fie mai bun ca celelalte care au fost pana acum atat intern, cat si in competitie europeana", a spus Hagi.

Ianis Hagi le-a urat succes fostilor colegi!

In ziua meciului cu Dinamo, Ianis Hagi le-a transmis un mesaj de incurajare jucatorilor de la Viitorul. Fiul lui Gica Hagi a fost transferat de Genk cu 8 milioane de euro in urma cu cateva zile.

"Vreau sa le multumesc antrenorilor de la Academie, de la primul la ultimul. Le multumesc pentru tot, momente frumoase, mai putin frumoase. Le multumesc celor care lucreaza pentru Viitorul sau pentru Academie, cei care nu se vad la TV, dar fac tot posibilul ca noi, jucatorii, sa crestem intr-un mediu bun, sanatos. Le multumesc tuturor angajatilor. Am castigat primele mele trofee in cariera, mi-au adus momente de neuitat. Le multumesc celor care ne sustin, au venit in numar tot mai mare la stadion. Vreau sa multumesc Academiei si Viitorului, mereu vor fi in inima mea!", a spus Ianis.



VIITORUL - DINAMO. ECHIPELE PROBABILE

Viitorul: Tordai - Boboc, Taru, V. Ghita, De Nooijer - Vl. Achim, Artean, Houri - Matan - G. Ganea, G. Iancu.

Dinamo: Straton - Moura, Ciobotariu, Bejan, Sin - Rauta, Mrzljak - Sorescu, Bru, Moldoveanu - Montini.

Arbitri: Marcel Birsan - Radu Ghinguleac si Mircea Orbulet.