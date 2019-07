Le-a dat sperante celor de la Petrolul, dar a semnat cu alta echipa! Unde va juca fostul dinamovist Vali Lazar: FOTO

Valentin Lazar (29 de ani), fost mijlocas al lui Dinamo, a ales sa mearga in liga a doua din Turcia.

Valentin Lazar (29 de ani), fost mijlocas al lui Dinamo, si-a incheiat in aceasta vara contractul in Qatar si a revenit in tara pentru o scurta perioada. El s-a antrenat cu Petrolul si a jucat si intr-un meci amical pentru formatia de pe Ilie Oana. Desi ploiestenii sperau sa ii ajute in noul sezon al ligii secunde, Lazar a semnat cu alta echipa.

Vali Lazar a ales liga a doua turca

Mijlocasul a semnat pana la urma cu echipa turca Umraniyespor, locul 8 in sezonul trecut al esalonului secund.

Lazar a mai jucat in Qatar la Al Sailiya si Al Kharitiyat. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Chimia Brazi, Sportul Studentesc, Dinamo si Chiajna.

20 de goluri si 22 de pase decisive a dat Lazar in 107 meciuri jucate in tricoul lui Dinamo.

