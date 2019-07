UMILINTA INCREDIBILA pentru Dinamo! De trei ori in istorie au mai pierdut "cainii" cu 0-5: cand a fost ultimul meci de cosmar

Viitorul - Dinamo ar fi trebuit sa fie derby-ul primei etape, insa a fost doar o partida de gala pentru echipa lui Gica Hagi.

Viitorul a castigat cu un incredibil 5-0 pe teren propriu, iar fanii lui Dinamo nu au mai suportat umilinta. La scorul de 3-0 suporterii au intrat pe teren si au intrerupt partida mai bine de 20 de minute.



Dinamo nu a mai pierdut la o asemenea diferenta de cinci ani. In decembrie 2014, Dinamo pierde la Giurgiu cu 1-6 in fata Astrei. U Cluj - Dinamo (1968), Dinamo - Sportul (1986) si Steaua - Dinamo (1998) sunt cele trei partide in care Dinamo a mai pierdut cu 0-5 in prima liga.