Ianis, mesaj de ultima ora in ziua meciului Viitorul - Dinamo! Ce a transmis pe pagina clubului

Ianis s-a despartit de Viitorul printr-un mesaj video postat pe pagina oficiala a clubului.

In clipul postat pe Facebook, Ianis le multumeste tuturor oamenilor care au muncit la succesul sau si al echpei in ultimii ani.

Viitorul debuteaza azi in noul sezon din Liga 1, in fata lui Dinamo. Partida incepe la ora 21:00 si e LIVE TEXT pe www.sport.ro.

"Vreau sa le multumesc antrenorilor de la Academie, de la primul la ultimul. Le multumesc pentru tot, momente frumoase, mai putin frumoase. Le multumesc celor care lucreaza pentru Viitorul sau pentru Academie, cei care nu se vad la TV, dar fac tot posibilul ca noi, jucatorii, sa crestem intr-un mediu bun, sanatos. Le multumesc tuturor angajatilor. Am castigat primele mele trofee in cariera, mi-au adus momente de neuitat. Le multumesc celor care ne sustin, au venit in numar tot mai mare la stadion. Vreau sa multumesc Academiei si Viitorului, mereu vor fi in inima mea!", a spus Ianis.