Multescu pregateste schimbari importante la Dinamo dupa infrangerea de la Iasi! Ce fotbalisti au intrat in dizgratia antrenorului si cine le va lua locul in echipa

Gigi Multescu a revenit pentru a cincea oara in Stefan cel Mare dupa plecarea lui Ionel Gane.

Inceputul a fost unul extrem de dezamagitor pentru fanii dinamovisti. Alb-rosii au fost invinsi in deplasare de Poli Iasi, o echipa care nu mai castigase pe teren propriu de 6 luni.

Antrenorul de 69 de ani a fost si el destul de dezamagit de prestatia jucatorilor sai si este pregatti sa faca mai multe schimbari in echipa.

Potrivit Gazetei Sporturilor, va miza mai mult la reluarea campionatului pe pustii Ahmed Bani, Valentin Borcea si Catalin Magureanu, toti crescuti in Stefan cel Mare.

Conform sursei citate, aceasta decizie a lui Multescu vine in contextul in care strainii care au venit in pauza de iarna, Morsay si Nepomuceno, nu au reusit sa iasa cu absolut nimic in evidenta.

Cei doi ar urma sa nu mai prinda minute aproape deloc, iar Dinamo va folosi mai mult fotbalistii tineri. De altfel, Gigi Multescu este recunoscut in Romania pentru faptul ca mizeaza foarte mult pe jucatori de 18-19 ani.