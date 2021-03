Man si Mihaila, luati la intrebari de colegii de la nationala! Momentul ADEVARULUI pentru romanii de la Parma! Ce raspunsuri au dat

Cei doi fotbalisti ai Parmei au fost chemati la nationala de seniori a Romaniei pentru partidele din prelimariile Campionatului Mondial.

Cei doi fotbalisti romani se afla intr-o forma buna la Parma, iar convocarea la nationala a venit ca un lucru firesc. Colegi atat la nationala U21 a Romaniei in trecut, cat si la Parma si la nationala "mare" acum, cei doi au raspuns unor intrebari in cadrul unui joc numit "testului colegilor".

Printre cele mai interesante intrebari si raspunsuri s-au numarat urmatoarele: "Cine ajunge primul la antrenament?", "Cine este mai ordonat in cantonament?", "Cine are mai mari sanse sa marcheze cu piciorul care nu este de baza?", "Cine petrece mai mult in sala de forta?" sau "Cine marcheaza golul victoriei cu Macedonia de Nord?". Raspunsurile au fost insa oferite in spirit de colegialitate, dar si cu o doza de adevar in ele.

Am aflat ca Dennis Man petrece mai mult timp in sala de forta, este mai ordonat in cantonament, iar despre Mihaila ca suteaza mai bine la poarta cu piciorul mai slab, soseste mai repede la antrenamente. Insa, cel mai amuzat raspuns al celor doi a fost legat de antrenorul de la Parma, Roberto D'Aversa, si la care dintre cei doi tipa mai mult in timpul antrenamentelor.



Cei 2 colegi de la nationala au raspuns si la intrebarea cea mai important, legata de meciul cu Macedonia si posibilul marcator, iar fostul fotbalist al Craiovei spera ca ambii sa marcheze in prima partida a preliminariilor.

Echipa nationala debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.