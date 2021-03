"E singura echipa care are o sansa in plus fata de noi!" Mesajul lui Razvan Marin inainte de meciurile din preliminariile Mondialului din 2022

Romania va juca la finalul acestei saptamani impotriva Germaniei in preliminarii Mondialului din 2022.

Razvan Marin, ajuns in cantonamentul de la Mogosoaia, a comentat primele meciuri din calificari si a vorbit despre cat de mult va conta absenta lui Mirel Radoi de pe banca tehnica, selectionerul fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus la testarile de saptamana trecuta.

Mijlocasul legitimat la Cagliari a spus si ca singura echipa care ii va pune probleme Romaniei in aceasta primavara este Germania.

"Va conta foarte mult daca Radoi nu se va afla pe banca, dar ramane staff-ul sau tehnic langa noi si, bineinteles, asta ne va ajuta. Prin ei ne va transmite ceea ce trebuie sa facem in aceste meciuri si noi va trebui sa ne adaptam si sa scoatem rezultate pozitive in toate cele trei partide. Sper totusi sa revina cat mai repede langa noi.

Important este sa incepem cu dreptul ca sa avem in urmatoarele meciuri un moral foarte bun. Germania cred ca este singura echipa care are o sansa in plus fata de noi. Inainte de toate, trebuie sa ne gandim la noi si sa facem tot posibilul ca pana la finalul preliminariilor sa depinda totul doar de noi", a declarat Razvan Marin, potrivit Eurosport.

Echipa nationala debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.