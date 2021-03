Decizia radicala luata de Bianca Andreescu! Anuntul de ultima ora facut de canandieni despre cariera jucatoarei de tenis

Jucatoare canadiana de origine romana, Bianca Andreescu, a luat o decizie care ii poate schimba cariera.

Aceasta a decis sa-l angajeze pe Abdul Sillah, din Sierra Leone, ca noul ei preparator fizic. Sillah a mai lucrat in cariera cu Serena Williams, pe care a pregatit-o in urma cu 15 ani, iar cel mai recent le-a pregatit pe Sloane Stephens, in 2016, si pe Naomi Osaka, in 2018.



Dupa accidentarea la genunchi, suferita in octombrie 2019, Andreescu a revenit in competitii in februarie, la Australian Open. Castigatoarea US Open 2019 a trecut in primul tur de Mihaela Buzarnescu, apoi a fost eliminata de Su-Wei Hsieh, in mansa urmatoare.

Pentru jucatoarea de origine romana urmeaza turneul de la Miami, competitie in care a fost eliminata anul trecut in semifinale de Marie Bouzkova din Cehia. Andreescu va beneficia de un wildcard la turneul din Statele Unite si va evolua in turul al doilea cu invingatoarea dintre Yaroslava Shvedova, locul 822 WTA, si o sportiva venita din calificari.