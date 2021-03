Transfer surprinzator pregatit de Real Madrid! Italienii anunta ca Zidane vrea sa aduca in Spania un atacant de la Bologna

Madrilenii incearca sa-si intareasca compartimentul ofensiv in perioada de transferuri din vara.

Publicatia Calciomercato.it scrie luni ca Zinedine Zidane e impresionat de atacantul Bolognei, Musa Barrow (1,84 m), fotbalist in varsa de 22 de ani, cu doua goluri in 10 selectii pentru nationala Gambiei. Jucatorul antrenat de Sinisa Mihaljlovic mai are contract cu Bologna pana in iunie 2024.

Adus de la Atalanta in schimbul a 13 milioane de euro, formatie la care si-a petrecut junioratul, Musa Barow a marcat 6 goluri si a oferit 9 pase de gol in 29 de partide in actualul sezon. Real Madrid tine aproape de Atletico Madrid, in clasamentul din La Liga, dupa ce s-au impus cu 3-1 la Vigo, cu Celta.

Dupa 28 de etape din La Liga, trupa lui Zidane a acumulat 60 de puncte, la sase lungimi de liderul Atletico si la doua de ocupanta locului secund, Barcelona. "Galacticii" vor infrunta in sferturile de finala ale Champions League pe Liverpool, primul meci dintre cele doua dupa finala din 2018, cand echipa "blanco" s-a impus cu 3-1.