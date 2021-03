"O sa ajunga la CFR cand o sa castige un roman Balonul de Aur!" Ironiile lui Gigi Becali dupa ce Iordanescu a zis ca-l vrea pe Florin Tanase

Edi Iordanescu a declarat recent ca si-ar dori sa transfere la CFR Cluj un jucator de la FCSB.

Se pare ca ar fi vorba chiar despre capitanul ros-albastrilor, Florin Tanase, motiv pentru care Gigi Becali a reactionat dur la auzul acestei informatii.

Patronul FCSB-ului a comentat ironic declaratiile antrenorului CFR-ului, spunand ca poate este vorba despre Cristi Tanase, fost jucator al ros-albastrilor, care evolueaza in prezent la Clinceni.

In plus, Becali le-a prezentat si doua varianta oficialilor de la Cluj, care i-ar putea transfera in vara pe Aristidis Soiledis si pe Alexandru Stan.

"Florin Tanase o sa ajunga la CFR Cluj cand o sa castige Balonul de Aur un fotbalist din Romania. Aaa, poate Edi Iordanescu il vrea pe Tanase, dar Cristi Tanase nu mai este la noi, este la Clinceni. Sa ii dati lui nenea Edi numarul de telefon sa il sune pe Dodel.

Hai sa fim seriosi! Nici de gluma nu este asta. Acum, am la echipa baieti de caracter. Nu mai sunt prin vestiar pe la noi jucatori de genul lui Balgradean. Dar stati ca am inca doi pentru CFR. Sa ii ia pe Soiledis si pe Stan. Pe astia doi poate sa ii ia nenea Edi", a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.