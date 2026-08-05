Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Dennis Politic (26 de ani) după meciul cu Farul Constanța, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fostul dinamovist a început meciul din postura de rezervă, dar a fost introdus pe finalul partidei pentru a aduce un plus în compartimentul ofensiv. Fără succes.

După meci, Becali a anunțat că e dispus să-l cedeze gratis pe jucătorul pentru care a plătit, în urmă cu un an, un milion de euro. La această sumă se mai adaugă și Alexandru Musi (22 de ani), cedat gratis la Dinamo la vremea respectivă.

Andrei Nicolescu: ”E un context nepotrivit”

O revenire a lui Dennis Politic la Dinamo ar fi imposibilă în acest moment, chiar dacă Becali e dispus să-l trimită gratis înapoi la rivală. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a explicat motivul.

„Nu e că nu-l vreau eu înapoi sau că nu-l vrea clubul. E un context în care ar fi nepotrivit acest lucru. Nu ar avea sens să stăm să ne gândim la acest lucru, pentru că e un context e nepotrivit.

A creat foarte multe discuții, foarte multă rumoare și apoi foarte multe comentarii despre evoluția lui. Nimeni n-ar fi câștigat dintr-o astfel de dezbatere, mai ales noi.

Politic e un jucător cu reale calități, trebuie doar să știi să i le pui în evidență”, a spus Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Împrumutat în sezonul precedent la Hermannstadt, pentru a prinde mai multe minute, Politic s-a întors la FCSB pentru a-și câștiga postul de titular. A bifat patru meciuri, reușind să marcheze un gol.

”Pe Politic l-am băgat, îl dau gratis cine vrea să-l ia. M-a costat aproape două milioane. Luați-l, tată! (...) Lui Dinamo i-l dau gratis, să-l ia pe căpitanul lor”.”, a spus Becali, la Prima Sport.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mihai Lixandru (Al Fateh / 600.000 euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Baba Alhassan (MardinSpor / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat)