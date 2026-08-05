Dan Nistor, reverență pentru un antrenor din Superliga: ”Sunt convins că o să facă o treabă foarte bună”

Dan Nistor a fost întrebat de moderatorul emisiunii, Andrei Grecu, despre Ioan Ovidiu Sabău, care a semnat în această vară cu Farul Constanța, după ce ”marinarii” s-au despărțit de Flavius Stoican la finalul stagiunii precedente.

La ”U” Cluj, Nistor a venit în timpul primului mandat al lui Sabău și a colaborat cu el, așadar, în perioada 13 februarie - 30 mai 2023, respectiv 24 august 2023 - 18 octombrie 2025.

Fotbalistul a evidențiat că Ioan Ovidiu Sabău a avut un rol important în această perioadă sa și s-a declarat convins că tehnicianul va reuși să-și impună filosofia de joc și la Farul.

”M-a ajutat foarte mult și pe această cale țin să-i mulțumesc. Juca un sistem diferit față de ce jucăm noi acum. La Farul, deja și-a imprimat tactica. E un om minunat și un om deosebit și mă bucur că am reușit să lucrez cu el.

Sunt convins că va face treabă la Farul că e un antrenor bun și că a fost un fotbalist foarte mare”, a spus Dan Nistor la VOYO SPORT LIVE.

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În partida ”U” Cluj – FC Botoșani, încheiată 2-1 în a treia etapă din sezonul regulat al Superligii României, veteranul ardelenilor, Dan Nistor, a ajuns la 515 apariții în Liga 1, egalându-l pe Ionel Dănciulescu, fost jucător la Steaua și Dinamo.

”(n.r. Cât mai joci?) Mă simt bine, mi-a fost un pic greu că am jucat din trei în trei zile, am 38 de ani, o vârstă înaintată. Dacă voi juca la o săptămână, vă veți plictisi de mine, să zic așa!

Cred că mai pot juca destul de mult timp aici, în Liga 1.

(n.r. Te-ai gândit că o să ajungi să depășești recordul lui Dănciulescu?) Sincer să vă zic nici nu îmi imaginam că o să ajung în Liga 1, la națională sau că o să joc în străinătate.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă muncă și noroc, iată că am reușit și acest lucru minunat. E o cifră mare, să zic așa. E ceva incredibil. Nu mi-aș fi imaginat că se va întâmpla asta vreodată”, a spus Dan Nistor.

Cotat la 275.000 de euro de site-urile de specialitate, Nistor a bifat 142 de apariții la ”U” Cluj, și-a trecut în cont 39 de goluri și a oferit, pe deasupra, 28 de pase decisive.