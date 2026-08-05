Nikita Stoinov (20 de ani) a semnat cu Dinamo în urmă cu un an, după ce ”câinii” l-au transferat pentru 450.000 de euro de la Maccabi Netanya, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 350.000 de euro.

Florin Prunea, blocat: ”700.000 de euro pentru el? Foarte puțin!”

S-a scris recent că Universitatea Craiova a pus ochii pe Stoinov de la Dinamo și că ar fi gata să-l aducă pe ”Ion Oblemenco” în cazul în care ”câinii” vor accepta 700.000 de euro pentru cedarea fundașului.

Florin Prunea, fost internațional român, a sugerat că Dinamo nu îl va lăsa pe Stoinov să plece pentru o sumă atât de mică. În același timp, Prunea a punctat și că oltenii au destui fundași centrali și că Stoinov doar ar încărca linia defensivă cu un jucător în plus.

”La Craiova? Craiova are 7 fundași centrali, unde îl mai bagă și pe Stoinov? Eu nu cred că Dinamo îl va vinde pentru suma asta (n.r. 700 de mii de euro). E forate puțin din punctul meu de vedere, dar unde să-l mai bage.

Dinamo are dreptate, suma e mică. Jucător de 20 de ani, fundaș central de picior stâng. Eu sunt convins că nu-l va da”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

Pentru aceeași sursă a vorbit și Andrei Nicolescu, președintele clubului din ”Ștefan cel Mare”, care a evidențiat că Stoinov are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro și că nu va fi vândut pentru o sumă mai mică.

”Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza.

(n.r. Dacă vine vreo ofertă de două milioane de euro?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o?”, a spus Nicolescu.