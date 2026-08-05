Chiar dacă s-a despărțit deja de zece jucători în această perioadă de transferuri, printre care Marc Cucurella și Alejandro Garnacho, clubul londonez, Chelsea, intenționează să acumuleze peste jumătate de miliard de euro, până la sfârșitul acestui mercato.

„Albaștrii” sunt așteptați să vândă alți unsprezece fotbaliști din lotul actual, pregătit de Xabi Alonso, notează The Athletic.

Chelsea vrea 140 de milioane de euro pentru sudamericanul Enzo Fernandez

Trevoh Chalobah se apropie cu pași repezi de Como, contra unei sume de transfer în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, dar acesta ar putea fi doar începutul unui exod.

Marea speranță avută de oficialii clubului Chelsea constă în vânzarea mijlocașului argentinian, Enzo Fernandez, pentru suma de 140 de milioane de euro. Deși piperat, prețul ar însemna doar un profit de circa 16%, în contextul în care Chelsea a plătit Benficăi peste 120 de milioane de euro pentru achiziționarea fotbalistului sudamerican.

Morgan Rogers, transferul verii pe Stamford Bridge

Morgan Rogers și Maxence Lacroix, aduși de la Aston Villa, respectiv Crystal Palace, sunt transferurile care au fost bine primite de suporterii clubului Chelsea, clasat pe locul zece în ediția 2025/26 a campionatului englez de fotbal.

Printre cele mai surprinzătoare mutări făcute de Xabi Alonso se numără aducerea atacantului Danny Welbeck, de la Brighton, fotbalist în vârstă de 35 de ani, care a mai evoluat pentru Manchester United și Arsenal. Welbeck a înscris 13 goluri în cele 37 de apariții pentru Brighton, în Premier League 2025/26.