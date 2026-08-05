GALERIE FOTO Chelsea vrea să vândă în august 11 jucători pentru 600 de milioane de euro: Enzo Fernandez, pus pe listă

Chelsea vrea să vândă în august 11 jucători pentru 600 de milioane de euro: Enzo Fernandez, pus pe listă Premier League
Alexandru Hațieganu
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Chelsea Londra încă plănuiește să obțină peste jumătate de miliard de euro, în acest mercato.

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Chiar dacă s-a despărțit deja de zece jucători în această perioadă de transferuri, printre care Marc Cucurella și Alejandro Garnacho, clubul londonez, Chelsea, intenționează să acumuleze peste jumătate de miliard de euro, până la sfârșitul acestui mercato.

„Albaștrii” sunt așteptați să vândă alți unsprezece fotbaliști din lotul actual, pregătit de Xabi Alonso, notează The Athletic.

Chelsea vrea 140 de milioane de euro pentru sudamericanul Enzo Fernandez

Trevoh Chalobah se apropie cu pași repezi de Como, contra unei sume de transfer în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, dar acesta ar putea fi doar începutul unui exod.

Marea speranță avută de oficialii clubului Chelsea constă în vânzarea mijlocașului argentinian, Enzo Fernandez, pentru suma de 140 de milioane de euro. Deși piperat, prețul ar însemna doar un profit de circa 16%, în contextul în care Chelsea a plătit Benficăi peste 120 de milioane de euro pentru achiziționarea fotbalistului sudamerican.

Morgan Rogers, transferul verii pe Stamford Bridge

Morgan Rogers și Maxence Lacroix, aduși de la Aston Villa, respectiv Crystal Palace, sunt transferurile care au fost bine primite de suporterii clubului Chelsea, clasat pe locul zece în ediția 2025/26 a campionatului englez de fotbal.

Printre cele mai surprinzătoare mutări făcute de Xabi Alonso se numără aducerea atacantului Danny Welbeck, de la Brighton, fotbalist în vârstă de 35 de ani, care a mai evoluat pentru Manchester United și Arsenal. Welbeck a înscris 13 goluri în cele 37 de apariții pentru Brighton, în Premier League 2025/26.

Chelsea

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Cei unsprezece jucători care ar putea părăsi Chelsea în această vară

  • Enzo Fernandez - 140 de milioane de euro
  • Malo Gusto - 87 de milioane de euro
  • Pedro Neto - 82 de milioane de euro
  • Nicolas Jackson - 75 de milioane de euro
  • Trevoh Chalobah - 36 de milioane de euro
  • Benoit Badiashile - 35 de milioane de euro
  • Liam Delap - 35 de milioane de euro
  • Axel Disasi - 29 de milioane de euro
  • Marc Guiu - 29 de milioane de euro
  • Emmanuel Emegha - 23 de milioane de euro
  • David Datro Fofana - 3,5 milioane de euro

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