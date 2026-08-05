Ciprian Marica a dat verdictul despre Pițurcă, iar Lobonț l-a completat imediat

Victor Pițurcă a avut o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, în care a vorbit despre FCSB, Universitatea Craiova sau despre cariera sa de antrenor și despre faptul că nu va mai antrena niciodată în România (VEZI AICI).

După intervenția fostului selecționer, Ciprian Marica și-a adus aminte cât de apropiat era Pițurcă de jucători din postura de antrenor principal. Marica și Pițurcă au colaborat doar la echipa națională a României.

”Domnul Pițurcă, în ciuda faptului că este un tip serios și perceput de toată lumea rigid, avea o relație excelentă cu jucătorii. Noi toți am rămas prieteni, un grup foarte frumos, iar asta i se datorează în primul rând lui. A știut să gestioneze lucrurile foarte bine”, a spus Marica.

Bogdan Lobonț a intervenit, ulterior, și l-a completat pe Marica spunând că Pițurcă a avut un impact uriaș asupra generației sale la echipa națională.

”A avut un impact mare asupra noastră, asupra grupului pe care l-am avut în calificările pentru EURO 2008, chiar din 2005, când s-a întors la echipa națională, impactul lui a fost semnificativ pentru toți cei care am făcut parte din acea generație.

Cu toate că era diferență de vârstă între noi. Marica, pe vremea aia, era puștan, așa cum îi place lui să spună (n.r. râde)”, a spus Lobonț.