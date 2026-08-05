Infantino, care se află în Maroc de o săptămână, a convocat o şedinţă a conducerii executive la Rabat, în încercarea de a găsi o soluţie la această controversă.

Arsene Wenger, directorul departamentului de dezvoltare globală a fotbalului din cadrul FIFA, secretarul general Mattias Grafström şi prinţul Ali, preşedintele Federaţiei Iordaniene de Fotbal, şi-au exprimat cu toţii opoziţia faţă de iniţiativa „FIFA Forward Enterprise” a lui Infantino.

Wenger a declarat într-un comunicat emis prin intermediul FIFA că renunţarea la acest plan era „absolut necesară şi de necontestat”.

Grafstrom a calificat săptămâna trecută drept „o serie de evenimente triste şi reprobabile” într-un e-mail intern adresat personalului FIFA.

Prinţul Ali, la rândul său, a acuzat FIFA că a creat o situaţie care „echivalează cu şantajul” în legătură cu premiile neplătite şi sprijinul pentru realegerea lui Infantino.

Wenger ocupă din 2019 o funcţie care include analiza datelor din fotbal, programele de formare online ale FIFA şi competiţiile pentru tineret. Fostul antrenor al echipei Arsenal a susţinut anterior propunerea lui Infantino de a organiza Cupa Mondială masculină o dată la doi ani.

La o săptămână după ce planul de investiţii al lui Infantino a fost făcut public pentru prima dată, francezul a emis o declaraţie prin intermediul FIFA în care a cerut „transparenţă şi integritate” din partea forului.

„Evenimentele recente de la FIFA merită o clarificare din partea mea”, se arată în declaraţia lui Wenger. „Nu am fost implicat în acest plan strategic şi am aflat de proiect pentru prima dată din relatările mass-media.

Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară şi de necontestat, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă, care să servească fotbalul nostru cu angajament, transparenţă şi integritate”.

Wenger este unul dintre cei 18 oficiali ai FIFA menţionaţi într-o scrisoare de conservare a documentelor trimisă de UEFA către FIFA, prin care se ameninţă cu acţiuni legale.

Carlos Cordeiro – consilierul principal al lui Infantino pe probleme de strategie globală şi guvernanţă – este singurul oficial al FIFA care a demisionat în urma scandalului, afirmând că propunerea era „o afacere proastă pentru fotbal” şi că ar fi „ipotecat viitorul fotbalului”.

Problema ţine de leadership - Prinţul Ali

Între timp, Prinţul Ali a acuzat FIFA că reţine premiile în bani câştigate ca urmare a clasării pe locul al doilea la Cupa Arabă FIFA din decembrie.

Înainte de finala Cupei Mondiale, Infantino a declarat că a primit peste 200 de scrisori de susţinere din partea celor 211 de federaţii membre pentru realegerea sa – Iordania fiind una dintre puţinele care nu l-au susţinut.

Prinţul Ali, scriind pe X a afirmat că premiile în bani nu au fost plătite şi că FIFA a încercat să se folosească de acest lucru pentru a obţine sprijin pentru Infantino.

„Este clar că problema ţine, de fapt, de conducere”, a scris el. „De luni de zile, FIFA refuză să ne ajute – până când mi s-a comunicat verbal, în timpul Cupei Mondiale, că, dacă l-aş susţine pe Infantino, acest lucru ar ajuta foarte mult federaţia noastră de fotbal.

În Iordania, ne mândrim cu respectarea valorilor etice. Nu l-am susţinut înainte şi cu siguranţă nu o vom face nici acum. Însă întreaga situaţie se reduce la şantaj şi refuzăm să cedăm în faţa acestuia.”

Prinţul Ali a candidat de două ori la preşedinţia FIFA. În 2015, a pierdut cu 133 de voturi faţă de 73 în faţa lui Sepp Blatter – care a demisionat nouă zile mai târziu. În 2016, a terminat pe locul al treilea în alegerile în care Infantino a devenit preşedinte al FIFA.

El a mai afirmat într-o postare pe reţelele sociale că suporterilor iordanieni care deţineau bilete li s-au refuzat vizele de intrare în Statele Unite în această vară pentru a-şi urmări debutul la Cupa Mondială.

Greu de înţeles şi de acceptat – Grafstrom

Grafstrom s-a alăturat criticilor la adresa planului, scriind într-o notă internă adresată personalului că săptămâna trecută a fost „greu de înţeles şi de acceptat”.

Suedezul este considerat un aliat apropiat al lui Infantino, devenind şeful de cabinet al FIFA după ce elveţianul a fost ales preşedinte în 2016. În 2024, el a fost promovat în funcţia de secretar general, una dintre cele mai puternice poziţii din cadrul FIFA.

„O serie de evenimente triste şi reprobabile – care, din fericire, s-au încheiat cu abandonarea definitivă a proiectului – oricât de consternaţi am fi de ele, nu ar trebui să umbrească această realitate”, a scris Grafstrom.

“Cu toţii am fost aruncaţi în mijlocul unei agitaţii greu de înţeles şi de acceptat.

Vă îndemn să rămâneţi concentraţi pe ceea ce ne-a unit întotdeauna: slujirea fotbalului şi a celor 211 de asociaţii membre ale noastre, mână în mână cu toate părţile interesate relevante şi în deplină conformitate cu statutul şi regulamentele FIFA.

Vă asigur că, în calitate de membri ai administraţiei, veţi fi apăraţi şi protejaţi de contextul politic pe care îl traversăm în prezent. Nu aveţi de ce să vă faceţi griji.

Persoanele, momentele de instabilitate şi episoadele nefericite vin şi trec. Instituţia, misiunea şi responsabilitatea sa faţă de fotbalul mondial continuă, şi de aceea trebuie să ne păstrăm întotdeauna profesionalismul, perspectiva şi calmul”.

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