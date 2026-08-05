Andrei Coubiș (22 de ani) a prins transferul carierei după doar jumătate de an la U Cluj. Lincoln City, grupare nou-promovată în Championship, a plătit trei milioane de euro pentru a-l transfera, iar ”studenții” au păstrat și 15% dintr-un eventual transfer.

Andrei Coubiș, salariu impresionant la Lincoln City

Din suma pe care o va încasa Universitatea Cluj în schimbul lui Coubiș, 20% va merge la Sampdoria, clubul care l-a cedat pentru doar 150.000 de euro în urmă cu șase luni.

Potrivit site-urilor de specialitate, Coubiș este printre cei mai bine cotați jucători din lotul noii sale echipe, iar pentru a semna în Anglia a fost ”ademenit” cu un salariu impresionant. Potrivit trumedia, fundașul român va câștiga 45.000 de euro pe lună la noua sa echipă.

Suma poate crește, potrivit unor bonusuri pe care fundașul român le are în contract. Cel mai probabil, acestea sunt legate atât de performanțele individuale, cât și de cele ale echipei.

Cifrele lui Andrei Coubiș

Andrei Coubiș este unul dintre mulții jucători români formați în străinătate. Acesta a început fotbalul la AC Milan, club la care a activat la toate categoriile de vârstă. Fundașul a părăsit formația ce evoluează pe San Siro în vara lui 2025, când Sampdoria plătea 100.000 de euro pentru serviciile sale.

Totuși, internaționalul nu a bifat nicio apariție în Serie B, astfel că transferul la U Cluj i-a relansat cariera. În jumătatea de an petrecută în România, Andrei Coubiș a adunat 20 de meciuri, a marcat două goluri și a livrat o pasă decisivă.