Trofeul Premier League vine în România pentru prima dată! Astăzi poate fi admirat la Arcub în Centrul Vechi (VOYO)

Trofeul Premier League vine în România pentru prima dată! Astăzi poate fi admirat în Centrul Vechi din București
Trofeul Premier League, competiție câștigată de Arsenal în stagiunea precedentă, după ce a încheiat pe primul loc în clasament cu 84 de puncte, va putea fi admirat la Arcub, în Centrul Vechi din București, pe strada Lipscani 84-90, de la ora 15:00 - 19:00.
La eveniment vor fi prezenți Florin Gardoș, care a bifat în sezonul 2014/15 11 meciuri în primul eșalon al Angliei la Southampton, și Bogdan Lobonț, fostul mare portar al naționalei României, care are 86 de selecții la prima reprezentativă.
Noul sezon din Premier League începe vineri, pe 21 august, de la ora 22:00 cu meciul dintre campioana Arsenal și nou-promovata Coventry. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.
Cum arată prima etapă din noul sezon Premier League
- 21 august, 22:00: Arsenal - Coventry
- 22 august, 14:30: Hull - Manchester United
- 22 august, 17:00: Everton - Crystal Palace
- 22 august, 17:00: Ipswich - Sunderland
- 22 august, 17:00: Nottingam - Leeds
- 22 august, 19:30: Brentford - Tottenham
- 23 august, 16:00: Brighton - Aston Villa
- 23 august, 16:00: Manchester City - Bournemouth
- 23 august, 18:30: Newcastle - Liverpool
- 24 august, 22:00: Fulham - Chelsea
Campioana Arsenal pregătește un transfer de cinci stele în fereastra de mercato
Trei mutări au bifat londonezii până acum, în actuala perioadă de mercato. Este vorba despre Piero Hincapie (40 mil. € de la Leverkusen), Christos Tzolis (40 mil. € de la Club Brugge) și Illan Meslier (liber de contract de la Leeds).
La capitolul despărțiri, echipa pregătită de Mikel Arteta i-a cedat pe Leandro Trossard (18 mil. € încasați de la Beșiktaș), Jakub Kiwior (17 mil. € încasați de la Porto) și Karl Hein (3 mil. € încasați de la Werder Bremen).
Sky Sports scrie că Arsenal a înaintat deja o ofertă pentru Bruno Guimaraes, vehiculată la 70 de milioane de euro, doar că Newcastle a refuzat suma considerând că este prea mică.
Aceeași sursă a indicat faptul că Bruno Guimaraes le-ar fi spus celor de la Newcastle încă de luna trecută că își dorește să se concretizeze mutarea sa la Arsenal.
În acest context, e de așteptat ca ”tunarii”, care-l văd pe Bruno Guimaraes o țintă de top în perioada de mercato, să pluseze în oferta inițială și să ajungă în cele din urmă la un acord cu Newcastle.