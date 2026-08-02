Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a fost prezentat la noua sa echipă din Arabia Saudită. Al-Fateh l-a prezentat oficial în cursul zilei de duminică, 2 august.

Transferul lui Mihai Lixandru a fost un subiect intens dezbătut în această perioadă, mai ales după ce Gigi Becali și-a făcut publică intenția de a renunța la mijlocașul său. Dorit în Elveția, fotbalistul a ajuns, în cele din urmă, în campionatul Arabiei Saudite.

În noul sezon din Arabia Saudită, Al-Fateh va începe ”în forță”, chiar împotriva lui Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

Mihai Lixandru, prezentat oficial la Al-Fateh