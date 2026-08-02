OFICIAL OUT! A plecat de la FCSB și a fost prezentat la noua echipă

OUT! A plecat de la FCSB și a fost prezentat la noua echipă Superliga
SPORT.RO
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Un alt jucător a plecat de la FCSB în această perioadă de mercato.

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Din articol

Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a fost prezentat la noua sa echipă din Arabia Saudită. Al-Fateh l-a prezentat oficial în cursul zilei de duminică, 2 august.

Transferul lui Mihai Lixandru a fost un subiect intens dezbătut în această perioadă, mai ales după ce Gigi Becali și-a făcut publică intenția de a renunța la mijlocașul său. Dorit în Elveția, fotbalistul a ajuns, în cele din urmă, în campionatul Arabiei Saudite.

În noul sezon din Arabia Saudită, Al-Fateh va începe ”în forță”, chiar împotriva lui Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

Mihai Lixandru, prezentat oficial la Al-Fateh

„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club. 

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru. 

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, a transmis și FCSB.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Mihai Lixandru a bifat 108 apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive.

Mihai Lixandru, crescut la FCSB

Lixandru (25 de ani), folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.

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