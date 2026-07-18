La o zi după ce Boutoutaou a semnat contractul pe trei ani, Mihai Stoica a dezvăluit culisele mutării și a vorbit despre lupta contracronometru pentru ca noul jucător să aibă drept de joc în dubla cu FK Auda, din turul 2 preliminar al Conference League.

Ofri Arad, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou pot juca în FCSB - Auda

În plus, oficialul de la FCSB le-a mai dat o veste bună suporterilor. Ofri Arad s-a recuperat și va fi apt pentru duelul de joi cu FK Auda, în timp ce Eddy Gnahore și-ar putea face și el debutul.

"Pentru meciul de joi, Ofri Arad va fi sută la sută. Eddy Gnahore nu știu în ce procent, dar e posibil să fie și el.

Îi mulțumesc public lui Valeriu Argăseală pentru ce a putut să facă ieri. La 18:30 a ieșit Aymen din RMN. La 18:41, medicul nostru mi-a spus că e OK. De la ora 18:41 trebuia ca noi să semnăm toate documentele cu Sochaux, Sochaux să fie de acord, să cerem ITC-ul. Pentru că ieri a fost ultima zi ca el să aibă drept de joc în turul 2 din Conference League. Putem să mai adăugăm cu 24 de ore înainte de primul joc, dar noi vrem să aducem altul", a spus Mihai Stoica.

1.350.000 de euro a plătit FCSB lui Sochaux pentru Aymen Boutoutaou

FCSB - FK Auda se joacă joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO

Mihai Stoica: "Boutoutaou a făcut o impresie fantastică la antrenament. Sunt convins că va fi titular joi"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat ulterior de ce a insistat atât de mult să îl aducă pe Boutoutaou, pe care îl urmărea de luni bune.

"Noi, în ianuarie, am primit o listă. Jucătorul care s-a remarcat din lista asta a fost Boutoutaou. Eu lucrez cu un scouter de foarte mare valoare din Franța. Toți au fost de acord că e cel mai bun jucător. Am făcut ofertă atunci, dar Sochaux trăgea la promovarea și nu se punea problema să îl vândă pentru că era cel mai bun jucător al lor. Începând din clipa aia, eu am văzut toate meciurile lui Sochaux și am descoperit și alți jucători interesanți.

El a fost printre protagoniști la toate meciurile. Am reluat pista din întâmplare și am făcut toate eforturile. Gigi mi-a zis să-l iau pentru că vorbeam foarte mult despre el. A fost cel mai complicat transfer făcut vreodată de mine pentru că au fost foarte multe obstacole. Vorbeam mereu de Hazard, care a jucat fenomenal la Lille și Chelsea, iar la Real nu a existat. Boutoutaou e exact profilul lui Eden Hazard - plecare foarte bună de pe loc, stângul, dreptul și poate acoperi toate pozițiile din spatele vârfului.

Azi l-am văzut la antrenament prima dată, a făcut o impresie fantastică. Dar una e antrenamentul, alta e meciul. Una e liga a treia din Franța și alta e liga noastră, care nu e ușoară. Noi suntem focusați acum pe Conference League. Va fi o competiție nouă și pentru el. El a jucat meciuri internaționale doar la naționalele de tineret ale Algeriei. Eu sunt convins că el poate să facă imediat pasul și la naționala Algeriei. Cred că i se poate plăti și clauza pe care nu o voi dezvălui.

Eu sunt convins că va fi titular joi. A făcut pregătire două săptămâni și jumătate cu Sochaux, a marcat primul gol în amicalul cu Zurich și cred că e pregătit. Din nefericire, singura chestie care îmi dă temeri e terenul execrabil pe care trebuie să jucăm (n.r - pe Stadionul Steaua)"