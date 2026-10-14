MM Stoica, uluit de fostul fotbalist „de milioane” de la FCSB: „Te poate spulbera”

MM Stoica, uluit de fostul fotbalist „de milioane” de la FCSB: „Te poate spulbera” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica apreciază un fost jucător de la FCSB care se află la o rivală a formației bucureștene.

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Din articol

Mai mulți jucători plecați în afară au revenit de-a lungul timpului în prima ligă din România pentru a-și relansa carierele.

Unul dintre aceștia este Olimpiu Moruțan, care a semnat în ianuarie 2026 cu Rapid, sub formă de jucător liber de contract după despărțirea de Aris Salonic.

MM Stoica are doar cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre startul excelent de sezon al lui Olimpiu Moruțan la Rapid.

MM Stoica îl consideră pe jucătorul român de 27 de ani o piesă care nu poate să lipsească din angrenajul echipei lui Daniel Pancu și îl vede drept unul dintre cei mai buni jucători din Superliga la ora actuală.

„Dacă e în formă, te poate spulbera. Probabil că şi schimbarea asta, că a venit din Grecia, unde se gândea că putea să facă o carieră. Răzvan Marin a plecat la 29 de ani în Grecia şi se simte foarte bine. Moruţan mi se pare în mare formă.

E clar că e un pas înapoi, nu vreau să jignesc, poate şi dacă venea la noi era un pas înapoi. Grecia e un campionat mult mai ofertant decât România” , a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Olimpiu Moruțan are două goluri și șapte pase decisive în 12 partide jucate în tricoul lui Rapid în acest sezon.

Jucătorul de aripă dreapta de 27 de ani este cotat la 1,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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MM Stoica a vorbit la superlativ despre un antrenor de din Superliga

Laurențiu Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Roș-albaștrii își doresc să reintre în lupta la titlu, alături de Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre startul lui Daniel Pancu pe banca Rapidului.

MM Stoica a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul giuleștenilor, despre care a spus că știe mult fotbal, deși nu are foarte multe meciuri antrenate la nivelul primei ligi din România.

„Cred că la anul face 50 de ani. Nu cred că are 50 de meciuri antrenate în Liga 1. Fenomenal ce a făcut cu CFR, dar are foarte puţine meciuri. Mie îmi place, am mai spus. Am stat lângă el la meciuri, tot ce spune, spune cu cap. Ştie fotbal”, a spus MM Stoica la PrimaSport

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