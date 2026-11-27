Patronul clubului a anunțat că plănuiește să întărească echipa în această iarnă și s-au vehiculat mai multe nume de fotbaliști care ar putea ajunge la formația roș-albastră. Deocamdată a fost oficializat doar transferul lui Petru Popescu de la Petrocub Hîncești.

Ilie Dumitrescu: ”Doicaru putea fi o lovitură, un jucător senzațional pentru FCSB!”

Ilie Dumitrescu crede că mai este nevoie de timp ca lucrurile să se așeze în ceea ce privește noua organigramă a clubului. Între timp, fostul mare fotbalist a remarcat că Gigi Becali și-a schimbat strategia când vine vorba despre transferuri. Dacă înainte Becali transfera cei mai buni tineri fotbaliști din campionatul intern, acum patronul de la FCSB pare să mizeze mai degrabă pe jucători străini.

Ilie Dumitrescu crede că Gigi Becali putea da o adevărată lovitură pe piața de transferuri dacă l-ar fi transferat pe Iustin Doicaru, fotbalistul de 19 ani pe care Farul Constanța l-a vândut la Rizespor pentru 1,5 milioane de euro.

”După o schimbare ca asta, e nevoie să se așeze puțin lucrurile, fiecare să își intre în ritm, fiecare să știe care sunt atribuțiile lui la echipă. Cred că sunt foarte mulți oameni care vin cu tot felul de propuneri, există o selecție, un trial înainte să ajungă la Gigi. Nu poți să îi dai foarte multe informații, îi dai selecția finală și acolo decide el. Transferurile el le decide. Bineînțeles că există dialogul ăsta: 'Reghe, ce avem nevoie?' / 'De un 9, de un 8 și de un 6'. Probabil că, pentru Gigi, să plătească o sumă, trebuie să vadă el ceva, pentru că el a reușit cu multe transferuri. Pe Drăguș, Politic, Alibec el și i-a dorit.

În trecut lua tot ce apărea, Man, Moruțan, Stanciu, Chiricheș, Gardoș, Tănase, Coman... L-a luat pe Stoian, a luat un jucător tânăr. Mai era băiatul ăsta pe care Farul l-a transferat în Turcia, Doicaru putea fi o lovitură, un jucător senzațional pentru FCSB. Asta cu Doicaru cred că s-a făcut peste noapte, că el nu a jucat sezonul trecut, pentru că era accidentat”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

În acest sezon, în Turcia, Doicaru a contribuit cu un gol și cu o pasă decisivă în cele opt meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, de cele mai multe ori din postura de jucător de rezervă.