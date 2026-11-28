Două succese (1-0 cu UTA, 1-0 FC cu Argeș), două rezultate de egalitate și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de ilfoveni în campionatul curent pe teren propriu.

Șapte puncte au scos feroviarii clujeni din cele opt deplasări din sezonul actual: victorii cu FK Csikszereda (scor 3-2) și FC Argeș (1-0), remiză cu Petrolul (1-1).

FC Voluntari - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 14:30!

FC Voluntari a încheiat etapa precedentă cu cea mai slabă defensivă, 36 de goluri încasate (câte 18 în fiecare repriză).

13 dintre cele 23 de goluri marcate de ardeleni au fost izbutite în prima repriză.

Numai 145 de faulturi a comis gruparea ilfoveană în campionatul actual, cele mai puține dintre toate competitoarele.

45,1 % este media posesiei CFR-ului din primele 16 runde, doar locul 14 la acest capitol.

FC Voluntari și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala comeptiție internă de 23 de ori, de două ori au câștigat gazdele din acest meci, de 19 ori s-au impus ardelenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Prima dispută a avut loc pe 31 iulie 2015, pe arena Dr. Constantin Rădulescu, unde clujenii au învins cu 2-0 (marcatori D. Petrucci, Adr. Păun).

Ultima victorie bifată de ilfoveni în Superliga României: 17 decembrie 2016, FC Voluntari - CFR Cluj 2-1. Au urmat 16 succese ale clujenilor și un egal.

Cea mai recentă confruntare directă din campionat s-a consemnat pe 27 iulie 2026, CFR Cluj - FC Voluntari 5-0, goluri înscrise de Andrei Cordea - dublă, Stefan Drazic - dublă și Mario Camora.

Info: LPF