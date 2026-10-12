Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a nominalizat patru echipe pe care le consideră aproape sigure de prezența în primele șase la finalul sezonului regulat.

Ce echipe vede MM Stoica în play-off: „Sunt patru. Aproape imposibil să nu prindă”

Oficialul roș-albaștrilor le-a indicat pe Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. În opinia sa, cele patru formații au un avantaj important, iar celelalte echipe vor lupta pentru ultimele două poziții disponibile.

„E la lupta la play-off CFR-ul, sunt patru echipe în play-off la momentul ăsta: Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și U Cluj. Este aproape imposibil, în opinia mea, să nu prindă locul și mai sunt două locuri”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Oficialul FCSB a făcut referire și la CFR Cluj, care păstrează șanse de calificare după victoria cu 1-0 obținută în deplasare, pe terenul lui FC Argeș.

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