Roș-albaștrii vin după patru meciuri fără victorie și speră că norocul li se va schimba la partida cu Csikszereda.

Mihai Mironică: ”Becali va vinde echipa dacă FCSB pierde cu Csikszereda!”

Florin Gardoș se așteaptă la un cutremur la FCSB în cazul în care roș-albaștrii nu vor câștiga partida cu Csikszereda. Fostul fotbalist crede, însă, că sunt șanse destul de meci ca echipa patronată de Gigi Becali să piardă în fața ciucanilor.

”E clar că sunt sub presiune și conștientizează că momentul nu este deloc grozav. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă nu ar câștiga cu Csikszereda. Totuși, pare greu că vine și al cincilea meci fără victorie”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

Mai în glumă, mai în serios, Mihai Mironică a adăugat că Gigi Becali va anunța public faptul că va vinde echipa în cazul unui eșec. Pentru Gigi Becali nu ar fi pentru prima dată când anunță vânzarea clubului după o serie de rezultate modeste.

Mai mult, jurnalistul a precizat că, în opinia sa, jocul cu Csikszereda nu va fi deloc unul simplu pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.

”Mă gândesc că dacă FCSB nu o bate pe Csikszereda acasă după patru meciuri consecutive în care nu a marcat niciun gol, Becali o să apară public și o să spună la final de meci că vinde echipa, că nu mai vrea să trăiască așa ceva, dar poate vor câștiga și va fi iar bucurie acolo la echipă. S-ar putea să nu fie o partidă atât de simplă pentru FCSB. Dacă FCSB nu câștigă nici meciul acesta, reacțiile vor fi cutremurătoare”, a adăugat Mironică.