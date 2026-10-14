În ultimele zile, numele tehnicianului a fost asociat cu Ittihad Tanger, formație din prima ligă a Marocului, dar și cu un club din Cipru, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Deși în presă a apărut informația că ar putea primi aproximativ 27.000 de euro pe lună de la formația marocană, Baciu a precizat că nu are, deocamdată, o ofertă concretă. Discuțiile se poartă prin intermediul impresarilor, care au primit acordul său pentru a negocia eventuale contracte.

„N-am avut la ce să spun DA deocamdată, pentru că n-a fost încă oferta, decât la nivel de discuții. Mi-am dat OK-ul pentru impresarii care se vor ocupa în următoarea perioadă. Dacă va fi ceva interesant și care să ne mulțumească, pe mine și familia mea, bineînțeles că vom accepta. Dacă nu, vom vedea.

Ofertele sunt atunci când vin pe masă și le putem gândi altfel. Deocamdată discută impresarii”, a declarat Marius Baciu pentru AS.ro.

Marius Baciu, gata să spună „DA” și să preia o nouă echipă

Antrenorul nu exclude niciun scenariu în privința următoarei sale destinații și spune că, în fotbal, planurile se pot schimba rapid.

„Nu discut de preferințe, că atunci când am zis că nu mai vreau să plec, atunci mi-a venit să plec. Și invers. Când am zis că plec, a venit ofertă de aici și am rămas în România. Nu știi niciodată ce se întâmplă la fotbal”, a mai spus tehnicianul.

Baciu a preluat-o pe FCSB pe 19 mai, după plecarea lui Mirel Rădoi, și a părăsit echipa pe 23 septembrie, fiind înlocuit de Laurențiu Reghecampf.

Înainte de experiența de la FCSB, antrenorul ocupa funcția de director tehnic la Păușești-Otăsău, în Liga a 3-a. De-a lungul carierei, le-a mai pregătit pe SC Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus București și AFC Turris. A lucrat și în străinătate, la Al-Taqadom și Al-Nahdah, din Arabia Saudită, respectiv Al-Arabi, din Qatar.