Alex Mitriță este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși jucători care au evoluat în SuperLiga în ultimii ani. Atacantul a părăsit întrecerea internă în urmă cu un sezon și jumătate, când a semnat cu Zhejiang FC.

Lovitura pregătită de Gigi Becali: Alex Mitriță la FCSB

Universitatea Craiova a încasat nu mai puțin de 2 milioane de euro pentru ca mutarea să fie realizată. A fost pentru a doua oară când Mitriță a fost vândut de olteni, după ce în 2019 New York City achita 8 milioane de euro pentru transfer.

Contractul atacantului este scadent în luna decembrie, iar, cel puțin până la momentul redactării acestui material, Zhejiang FC nu a ajuns la un acord cu Alex Mitriță.

După ce Nicolae Stanciu a semnat cu U Cluj, Gigi Becali este pregătit să îi dea o adevărată lovitură Universității Craiova. Mai exact, Fanatik notează că FCSB îl dorește pe Alex Mitriță.

Rămâne de văzut dacă mutarea va putea fi realizată, deoarece relația dintre Alex Mitriță și Mihai Rotaru este una specială, iar Universitatea Craiova, cel mai probabil, va avea prioritate.