Atacantul Niclas Fullkrug a salvat echipa Werder Bremen de la o înfrângere pe teren propriu, reuşind să marcheze, în timpul adiţional, golul egalizator al partidei cu"lanterna roşie" Borussia Monchengladbach (scor 3-3), vineri seara, în etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Germaniei.
Werder Bremen - Borussia Monchengladbach 3-3 după 1-3
Oaspeţii au condus cu 1-0 şi 3-1, prin golurile marcate de Kevin Diks (27 - din penalty) şi Franck Honorat (46, 78), însă Werder a replicat prin Eren Dinkci (38, 85), înainte ca Fullkrug să stabilească rezultatul final, în minutul 90+2, cu o execuție acrobatică.
Înaintea celorlalte meciuri programate în acest weekend în Bundesliga, Werder Bremen se menţine pe locul al şaselea în clasament, cu 19 puncte, în timp ce Borussia Monchengladbach rămâne la rândul ei pe ultima poziţie, cu 5 puncte, după ce a obţinut o singură victorie de la debutul sezonului.
Programul etapei 11
Sâmbătă au loc partidele FC Koln - Elversberg, SC Paderborn - Schalke 04, Hamburger SV - Bayern Munchen, FSV Mainz - Union Berlin şi VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt.
Duminică sunt programate meciurile SC Freiburg - RB Leipzig, Hofefnheim - FC Augsburg şi Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen.
Clasamentul din Bundesliga
1. Borussia Dortmund 24 puncte
2. Bayern Munchen 22
3. SC Freiburg 22
4. RB Leipzig 21
5. Bayer Leverkusen 19
6. Werder Bremen 19
7. Eintracht Frankfurt 15
8. VfB Stuttgart 13
... Agerpres