Atacantul Niclas Fullkrug a salvat echipa Werder Bremen de la o înfrângere pe teren propriu, reuşind să marcheze, în timpul adiţional, golul egalizator al partidei cu"lanterna roşie" Borussia Monchengladbach (scor 3-3), vineri seara, în etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Germaniei.

Werder Bremen - Borussia Monchengladbach 3-3 după 1-3

Oaspeţii au condus cu 1-0 şi 3-1, prin golurile marcate de Kevin Diks (27 - din penalty) şi Franck Honorat (46, 78), însă Werder a replicat prin Eren Dinkci (38, 85), înainte ca Fullkrug să stabilească rezultatul final, în minutul 90+2, cu o execuție acrobatică.