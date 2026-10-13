U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Olimpiu Moruțan, antrenamente cu un specialist de la Rela Madrid

Olimpiu Moruțan a ieșit la rampă în partida de pe „Cluj Arena”. Mijlocașul a oferit nu mai puțin de trei pase decisive, ajungând astfel la 9 contribuții de gol în primele 11 etape din SuperLiga.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 13 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Robert Niță și Ion Alexandru.

Robert Niță a dezvăluit în premieră că forma jucătorului nu este una întâmplătoare, în condițiile în care lucrează constant cu un fizioterapeut ce activează la Real Madrid.

Specialistul VOYO e de părere că Moruțan ar trebui să fie titular, dacă va continua în aceeași manieră, la echipa națională. Totodată, Robert Niță a fost sincer și a expus că va fi foarte greu ca Rapid să îl păstreze în mercato de iarnă, dacă nu vor surveni accidentări, pe mijlocaș.

„Moruțan arată incredibil! Acum vorbește toată lumea, toată spune de el că se aștepta să joace bine. El a fost foarte bine primit în Giulești, a fost susținut, a primit minute, Pancu a crezut în el.

Moruțan nu a ajuns întâmplător la forma care este acum. Lumea nu știe, dar el, în timpul lui liber a plecat la Madrid, împreună cu un apropiat al clubului și a lucrat cu un fizioterapeut care lucrează la Real Madrid. Are un program de pregătire individual, are exerciții de prevenție. Rămâne după antrenamente, lucrează individual și iată că, fizic, Moruțan arată foarte bine.

Chiar vorbeam azi noapte, după meci... Dacă va continua așa, va fi foarte greu să fie ținut Moruțan și din iarnă. Să sperăm că va fi titular și la echipa națională, că va continua evoluțiile foarte bune.

Moruțan, dacă face astfel de meciuri... E imposibil să dai trei pase de gol etapă de etapă, dar uitați-vă cum bate Moruțan batele fixe, cum ajunge la finalizare, dar și efortul pe care îl face.

Moruțan stă bine fizic, asta e diferența dintre momentul în care a venit la Rapid și de cum e azi. Dacă va continua așa, eu îl văd titular la echipa națională, fără a se interpreta că îi da eu sfaturi domnului Hagi. Un astfel de jucător nu îl poți ocoli și să îl lași în afara primului 11”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.