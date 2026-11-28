* Gloria Bistrița - CSM Slatina 1-1 s-a jucat ieri

Atacantul lăsat să plece de Dinamo a debutat pentru revelația din Liga 2

La patru luni după despărțirea de Dinamo, Luca Bărbulescu a debutat la noua echipă.

Atacantul a jucat 12 minute pentru SC Popești-Leordeni, în victoria cu 5-0 contra lui CSC Șelimbăr, de pe teren propriu.

Tânărul jucător spune că a ales trupa ilfoveană pentru i-a întins o mână de ajutor într-un moment greu al carierei sale și vrea să răsplătească încrederea acordată.

SC Popești-Leordeni ocupă locul al patrulea în Liga 2, dar nu are voie să promoveze la finalul sezonului.

Reacții virulente ale suporterilor după ce Steaua a ajuns pe locul 16, cu jumătate din meciuri pierdute! ”Aveți drept de retrogradare?”

Steaua a pierdut clar și în ultima etapă, 0-3 ieri în Ghencea cu Chindia Târgoviște.

”Militarii” se află acum pe locul 16 în Liga 2, după ce au acumulat șapte înfrângeri și doar două victorii în primele 14 etape.

Iar suporterii din Ghencea au luat foc, dovadă comentariile la postările făcute de pagina oficială Steaua București:

”nu mai postati frate cu dezastrele clubului Steaua București!!!! Pt ce postați de 2-3 ori toate aceste rezultate rușinoase???”

”Nu înțeleg ce mai așteaptă Oprița. Cred că vrea să retrogradeze echipa”

”Praf si pulbere, rușine!”

”Rusine trădătorilor din conducere Steaua București !!”

”Ce rușine”

”Aveți drept de retrogradare?”

”Conducerea ??!!!?!?!?

Demisiaaaa !!!!!”