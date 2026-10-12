Gigi Becali i-a pus un milion de euro pe masă, iar Mihai Stoica a intrat de stare de alertă: „Salariu gigantic!”

Gigi Becali i-a pus un milion de euro pe masă, iar Mihai Stoica a intrat de stare de alertă: „Salariu gigantic!” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că transferul lui Denis Drăguș, în vârstă de 27 de ani, a generat inițial o anumită reținere la nivelul conducerii.

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Din articol

Oficialul FCSB a subliniat că diferența financiară majoră dintre noul venit și restul lotului ar fi putut destabiliza armonia echipei.

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Salariul uriaș, principalul motiv de îngrijorare

Atacantul a sosit la formația antrenată de Laurențiu Reghecampf cu o remunerație anuală de un milion de euro, detaliu care i-a provocat temeri lui Mihai Stoica în privința atmosferei generale dintre jucători.

„Temerea mea era legată de faptul că, revenind în România cu un salariu gigantic față de restul, este posibil să fie privit cu puțină invidie. Când există acest sentiment în vestiar nu este deloc bine, mai ales pentru un jucător care depinde foarte mult de colegi, pentru că joacă atacant. Știi cum e… mă uit în stânga și văd un milion de euro. Dar asta după câteva zile s-a spulberat. Este atât de plăcut ca individ, ca persoană, încât nimeni nu se poate gândi la asta. Toată lumea ține la el”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Denis Drăguș a debutat ca titular la FCSB în înfrângerea categorică suferită în fața Universității Craiova, scor 0-5. În acea partidă, fotbalistul a suferit o accidentare în minutul 36, problemă medicală care l-a scos și din lotul echipei naționale pentru prima etapă din UEFA Nations League. 

În prezent, atacantul s-a recuperat complet, a reintrat în programul normal de pregătire și are șanse importante să fie trimis pe teren în următoarea confruntare, împotriva celor de la FC Voluntari.

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