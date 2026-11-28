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U Cluj a cedat în primul duel după transferul lui Nicolae Stanciu. Ardelenii au cedat pe teren propriu în fața lui Sepsi, Doru Andrei fiind unicul marcator al duelului, reușita atacantului fiind de-a dreptul spectaculoasă.

Issouf Macalou, OUT pentru tot restul anului

Startul partidei de pe „Cluj Arena” a adus o schimbare încă din minutul 8. Issouf Macalou i-a lăsat locul în teren lui Jug Stanojev, după o accidentare serioasă suferită la umăr.

Cristiano Bergodi nu a primit o veste proastă doar din cauza rezultatului final. Starul francez a fost dus direct la spital după accidentarea suferită, iar, potrivit Prima Sport, acesta a fost diagnosticat cu luxație.

Deși i s-a fixat umărul, Macalou are nevoie de o pauză totală de cel puțin trei săptămâni. În consecință, acesta nu va mai evolua în partidele rămase de disputat în anul 2026.

Issouf Macalou este unul dintre cei mai apreciați jucători din SuperLiga, în trecut intrând inclusiv pe radarul lui Gigi Becali. În stagiunea în curs, atacantul a adunat 17 meciuri în campionat, timp în care a marcat patru goluri și a livrat două pase decisive.