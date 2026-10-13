După 11 etape disputate, fosta campioană a Superligii României a înregistrat patru victorii, trei remize și patru eșecuri și se află pe poziția a noua cu 15 puncte.

În ultima rundă, Laurențiu Regehcampf, noul antrenor al roș-albaștrilor, și-a făcut debutul cu un 1-0 împotriva Oțelului Galați pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

Întrebat dacă o vede pe FCSB campioana României, un fost internațional a răspuns categoric: ”Să nu-i cânte nimeni prohodul”

Gabi Torje, fost internațional român cu 57 de prezențe la prima reprezentativă, nu vede cum Reghecampf poate redresa startul modest și să câștige titlul cu FCSB în această stagiune.

Totuși, Torje simte că FCSB va ajunge în play-off. Roș-albaștrii au ratat accederea în primele 6 în stagiunea precedentă

”Eu nu aș da la o parte FCSB-ul. Pentru că are acum meci la Voluntari, următorul meci. La intrarea în play-off va fi un cu totul alt campionat. Nu văd FCSB-ul campioană, dar nu trebuie să o dea toată lumea la o parte.

Să nu-i cânte nimeni prohodul. Această victorie cu Oțelul poate însemna un nou început. Joacă la Voluntari, apoi e meciul cu Rapid, care poate spune unde este.

Dacă va câștiga meciul cu Rapid, mai ales că va fi pe teren propriu, pe un stadion arhiplin, și va fi un derby senzațional, atunci trebuie luată în calcul”, a spus Torje, potrivit Digi Sport.