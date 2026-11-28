După ce în stagiunile precedente a dominat campionatul intern și a ajuns până în optimile Europa League, formația „roș-albastră” traversează acum una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani, fiind în afara locurilor de play-off.

Prezent în studioul VOYO SPORT LIVE, jurnalistul Mihai Mironică a analizat prăbușirea echipei și a oferit un verdict tranșant, comparând situația bucureștenilor cu declinul celor de la Manchester United.

„Se întâmplă astfel de lucruri. Vedem FCSB ce pățește, de unde era în optimile Europa League, acum a ajuns o ruină pentru standardele din campionatul României. Vedem că Manchester United în sezonul trecut încheia pe locul al treilea și acum este pe 19. Adică sunt niște căderi din acestea incredibile în fotbal”, a spus Mihai Mironică.