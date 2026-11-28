După ce în stagiunile precedente a dominat campionatul intern și a ajuns până în optimile Europa League, formația „roș-albastră” traversează acum una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani, fiind în afara locurilor de play-off.
Prezent în studioul VOYO SPORT LIVE, jurnalistul Mihai Mironică a analizat prăbușirea echipei și a oferit un verdict tranșant, comparând situația bucureștenilor cu declinul celor de la Manchester United.
„Se întâmplă astfel de lucruri. Vedem FCSB ce pățește, de unde era în optimile Europa League, acum a ajuns o ruină pentru standardele din campionatul României. Vedem că Manchester United în sezonul trecut încheia pe locul al treilea și acum este pe 19. Adică sunt niște căderi din acestea incredibile în fotbal”, a spus Mihai Mironică.
Cifrele prăbușirii: locul 9 și patru meciuri oficiale fără gol marcat
Reacția lui Mironică este susținută din plin de realitatea din clasament și de rezultatele recente ale echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf. După 16 etape disputate în Superliga, FCSB ocupă abia locul 9, cu 22 de puncte (6 victorii, 4 egaluri, 6 înfrângeri) și un golaveraj negativ, 20-21.
„Roș-albaștrii” se află la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova și la 3 lungimi distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de Corvinul Hunedoara. Mai mult, FCSB vine după o serie neagră de patru meciuri oficiale consecutive fără victorie și fără gol înscris, în campionat și Cupa României:
- 22 noiembrie (Superliga): FC Argeș – FCSB 0-0 (egal);
- 7 noiembrie (Superliga): FCSB – Corvinul Hunedoara 0-1 (înfrângere);
- 2 noiembrie (Superliga): 'U' Cluj – FCSB 1-0 (înfrângere);
- 29 octombrie (Cupa României): Gloria Bistrița – FCSB 1-0 (înfrângere).
Șansa revirimentului, în fața „lanternei roșii”
În ciuda situației complicate, Laurențiu Reghecampf a transmis că nu renunță la lupta pentru titlu, iar echipa sa are ocazia să oprească seria negativă chiar în această seară. FCSB o întâlnește pe Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 20:00, pe Arena Națională, împotriva ultimei clasate din Superliga, formație care a adunat doar 6 puncte în 16 etape.
Cele două echipe se vor duela din nou peste doar trei zile, pe 1 decembrie, de la aceeași oră, în Cupa României.