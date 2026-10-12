Răsturnare de situație la FCSB! Jucătorul amenințat de Mihai Stoica primește un nou contract

Lucrurile s-au calmat, iar fotbalistul a redevenit un om de bază în vestiar. În victoria obținută recent în fața celor de la Oțelul, scor 1-0, Crețu a pasat decisiv la reușita lui Alexandru Stoian , fiind aclamat de suporterii prezenți la tribuna a doua a Arenei Naționale.

Fundașul dreapta în vârstă de 37 de ani își încheie contractul în această iarnă, însă antrenorul echipei este mulțumit de atitudinea sa și dorește păstrarea lui în lot. Așadar, situația s-a schimbat radical față de finalul lunii august, când apărătorul a fost implicat într-o altercație la antrenament și a primit amenințări chiar din partea lui Mihai Stoica.

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Lipsa concurenței îi consolidează poziția

Deși conducerea a adus mai mulți jucători pe postul său de-a lungul timpului, inclusiv pe Ronny Labonne în această vară, veteranul a rămas o constantă în formula de start. Jucătorul francez, adus pentru 100.000 de euro de la SM Caen, a bifat doar șapte partide, fără realizări notabile.

Robert Niță a analizat situația fundașului la emisiunea VOYO SPORT LIVE: „Toată lumea se strâmbă când aude de Crețu și el este titular incontestabil de 3-4 ani. Au transferat în fiecare an acolo. În fiecare an: «Gata, nu mai poate, e bătrân». A venit și băiatul ăla de la Constanța, a venit și Labonne, toată lumea a venit, niciunul nu a putut să îl scoată pe Crețu”, a spus fostul fotbalist.

Valentin Crețu îmbracă tricoul roș-albastru din vara anului 2019, strângând până în prezent 255 de meciuri în toate competițiile. Tot în iarnă expiră și înțelegerile fotbaliștilor Risto Radunovic și Arnold Garita, însă atacantul camerunez are șanse minime să fie păstrat de Gigi Becali.