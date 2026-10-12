Tensiuni uriașe la FCSB între Mihai Stoica și liderul galeriei: „Să uite numărul meu de telefon”

Tensiuni uriașe la FCSB între Mihai Stoica și liderul galeriei: „Să uite numărul meu de telefon” Superliga
SPORT.RO
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Conflictul dintre președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și șeful galeriei a atins un nou nivel, după un schimb dur de replici.

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FCSBMihai StoicaGheorghe Mustata
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Disputa dintre Mihai Stoica și Gheorghe Mustață s-a adâncit pe fondul unor nemulțumiri legate de activitatea academiei clubului și de atitudinea oficialului față de suporteri. Șeful Peluzei Nord i-a reproșat lui Stoica o presupusă lipsă de respect și a cerut îndepărtarea lui Alin Stoica și a lui Lucian Filip, susținând că deține dovezi despre nereguli la centrul de copii și juniori.

„Își depășește atribuțiile”

Oficialul roș-albaștrilor a răspuns acuzațiilor, subliniind că așteaptă dovezi clare înainte de a lua măsuri împotriva angajaților. Totodată, Stoica a explicat că nu a știut de vizita fanilor la baza de pregătire pentru a-l întâmpina pe Laurențiu Reghecampf, acesta fiind motivul pentru care nu a mers să-i salute.

„Dacă am fi avut o întâlnire stabilită și nu-i așteptam, și jucam tenis, și nu-i băgam în seamă, atunci era altceva. Habar n-am avut că vin, au venit la Reghe, aia e o chestie, «hai că inventez ceva ca să găsesc motiv să mă iau de cineva»”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.

În plus, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a respins ideea că s-ar fi opus revenirii lui Reghecampf pe banca tehnică, menționând că și-a dorit foarte mult acest lucru. Oficialul a mai transmis că liderul fanilor nu ar trebui să analizeze evoluțiile fotbaliștilor.

„Cred că își depășește puțin atribuțiile în momentul în care începe să discute despre fotbaliști. (...) Ar trebui să ne oprim cu chestiile astea, nu e treaba nimănui să discute, e treaba antrenorilor, a noastră, să discutăm despre fotbaliști”, a mai explicat Stoica.

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Ruptură totală între galerie și MM Stoica

De cealaltă parte, reprezentantul suporterilor s-a arătat deranjat de reacțiile lui MM Stoica și a anunțat că nu mai dorește să comunice cu acesta. Mustață consideră că oficialii clubului sunt nemulțumiți de faptul că galeria discută direct cu patronul echipei.

„Astăzi am avut ședință cu liderii. Între mine și MM Stoica, din acest moment, nu mai există colaborare sau dialog. Poți spune că îi transmit să uite numărul meu de telefon”, a relatat Mustață pe YouTube.

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