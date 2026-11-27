În această perioadă, mijlocașul a mai fost dorit și de alte echipe, precum FCSB sau Universitatea Craiova, dar a ales să semneze la Cluj pentru a fi mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal.

La conferința de presă premergătoare meciului dintre FCSB și Csikszereda, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost întrebat direct despre alegerea făcută de Nicolae Stanciu și a oferit un răspuns sincer.

Laurențiu Reghecampf a reacționat după ce Stanciu a semnat cu U Cluj

Antrenorul l-a felicitat deja pe fostul său jucător pentru alegerea făcută și spune că a avut o discuție personală cu el în această perioadă.

„Nu m-a surprins. Am avut o discuție cu el, mă bucur foarte mult pentru el, fiecare om este liber să-și aleagă viitorul, el a decis să fie aproape de familie, a renunțat la foarte multe lucruri, în special financiare.

Nu se compară contractul lui de la Cluj cu ceea ce putea să câștige în China. El a ales cu sufletul, a ales să fie aproape de familie, de copii, pentru asta l-am felicitat”, a spus Reghecampf.

Radu Constantea, detalii despre salariul lui Nicolae Stanciu

Radu Constantea a avut recent o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă cifrele vehiculate în presă legate de salariul și bonusul propuse lui Stanciu sunt adevărate.

Oficialul lui ”U” Cluj a dezvăluit că lui Nicolae Stanciu i-a fost prezentat un pachet mai mic decât cel vehiculat în presă, care ajunge la 460.000 de euro pe an.

„(n.r. - 30.000 de euro salariu și primă de instalare de 100.000 de euro) Cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală.

Pentru noi ar fi mare plus un jucător de acest nivel. Are experiență atât la echipa națională, cât și în campionate puternice”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.