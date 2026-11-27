Ianis Hagi a fost titularizat de către Tamer Sivrikaya, iar internaționalul român nu a dezamăgit.

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În minutul 15, Alanyaspor a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea stângă, iar Ianis Hagi a fost cel desemnat să execute.

Fiul lui Gică Hagi a trimis cu mult efect cu piciorul stâng direct în plasa laterală și nu i-a dat nicio șansă portarului advers.

Turcii au fost impresionați de reușita internaționalului român, iar cei de la Yeraltindan Futbol au scris pe rețelele sociale un mesaj despre Ianis Hagi: ”Ianis Hagi a fost luat peste picior pe rețelele sociale pentru lovitura liberă pe care a executat-o săptămâna trecută, dar acum a marcat un gol absolut briliant din lovitură liberă”.