Ianis Hagi a fost titularizat de către Tamer Sivrikaya, iar internaționalul român nu a dezamăgit.
GALERIE FOTO Ce bijuterie! Ianis Hagi, gol de excepție în Turcia: ”Absolut briliant!”
Alanyaspor, echipa la care evoluează Ianis Hagi, se duelează cu Konyaspor în etapa 13 din Super Lig.
În minutul 15, Alanyaspor a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea stângă, iar Ianis Hagi a fost cel desemnat să execute.
Fiul lui Gică Hagi a trimis cu mult efect cu piciorul stâng direct în plasa laterală și nu i-a dat nicio șansă portarului advers.
Turcii au fost impresionați de reușita internaționalului român, iar cei de la Yeraltindan Futbol au scris pe rețelele sociale un mesaj despre Ianis Hagi: ”Ianis Hagi a fost luat peste picior pe rețelele sociale pentru lovitura liberă pe care a executat-o săptămâna trecută, dar acum a marcat un gol absolut briliant din lovitură liberă”.
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