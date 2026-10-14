Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Laurențiu Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Roș-albaștrii își doresc să reintre în lupta la titlu, alături de Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo.

MM Stoica a vorbit la superlativ despre un antrenor de din Superliga

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre startul lui Daniel Pancu pe banca Rapidului.

MM Stoica a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul giuleștenilor, despre care a spus că știe mult fotbal, deși nu are foarte multe meciuri antrenate la nivelul primei ligi din România.

„Cred că la anul face 50 de ani. Nu cred că are 50 de meciuri antrenate în Liga 1. Fenomenal ce a făcut cu CFR, dar are foarte puţine meciuri. Mie îmi place, am mai spus. Am stat lângă el la meciuri, tot ce spune, spune cu cap. Ştie fotbal”, a spus MM Stoica la PrimaSport.