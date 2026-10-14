Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a vorbit despre unul dintre cei mai promițători antrenori din Superliga.

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FCSBMM StoicaLaurentiu ReghecampfDaniel PancuRapid
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Laurențiu Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Roș-albaștrii își doresc să reintre în lupta la titlu, alături de Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo.

MM Stoica a vorbit la superlativ despre un antrenor de din Superliga

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre startul lui Daniel Pancu pe banca Rapidului.

MM Stoica a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul giuleștenilor, despre care a spus că știe mult fotbal, deși nu are foarte multe meciuri antrenate la nivelul primei ligi din România.

„Cred că la anul face 50 de ani. Nu cred că are 50 de meciuri antrenate în Liga 1. Fenomenal ce a făcut cu CFR, dar are foarte puţine meciuri. Mie îmi place, am mai spus. Am stat lângă el la meciuri, tot ce spune, spune cu cap. Ştie fotbal”, a spus MM Stoica la PrimaSport

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FCSB, șanse de 0,9% la titlu

Cea mai importantă platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a actualizat calculele, în ceea ce privește lupta pentru titlu, după etapa a 11-a. Sursa citată a notat că, deși aflată pe locul 3 în clasament, campioana en-titre, Universitatea Craiova, rămâne favorită la supremație și în acest sezon.

Iată cu ce șanse sunt cotate la titlu, grupările care se află acum în zona de play-off:

  1. *Dinamo (locul 1 după 11 etape): 34,5%
  2. *Rapid (locul 2): 15,3%
  3. *Universitatea Craiova (locul 3): 37,5%
  4. *Petrolul (locul 4): 0,4%
  5. *Universitatea Cluj (locul 5): 7,9%
  6. *Farul Constanța (locul 6): 0,4%

În analiza celor de la Football Meets Data apar și două formații aflate acum în zona de play-out. Vorbim despre CFR Cluj și FCSB, care sunt pe 8, respectiv 9, în ierarhia Superligii. Ardelenii sunt cotați cu șanse de 2,1% la titlu, în timp ce procentul trecut în dreptul FCSB-ului e minuscul pentru pretențiile acestui club: 0,9%!

De amintit că, de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu 2015-2016, FCSB a fost campioană, în doar două rânduri: 2023-2024 și 2024-2025. În sezonul trecut, în premieră, echipa patronată de Gigi Becali a ajuns în play-out, după ce a încheiat sezonul regulat pe locul 7.

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