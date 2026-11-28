Ethan Mbappe, fratele mai mic al lui Kylian Mbappe, și-a prelungit contractul cu Lille până în 2029. Clubul a anunțat oficial noua înțelegere vineri. Contractul precedent al fotbalistului expira la finalul acestui sezon, iar prelungirea îi asigură încă două sezoane în tricoul lui Lille.

Ethan Mbappe și-a prelungit contractul cu Lille

„Sunt foarte recunoscător clubului Lille. A fost mereu alături de mine și nu m-a lăsat niciodată la greu, nici măcar în perioadele de accidentare. Mă simt excelent aici și am toate condițiile pentru a continua să cresc.

Obiectivul meu este să mă dezvolt în continuare și să devin mai bun. Sper să cuceresc trofee cu această echipă”, a declarat Ethan Mbappe, citat de sport.sk.

Tânărul francez a bifat 12 apariții în acest sezon, în toate competițiile, cu două goluri și trei pase decisive.

Lille ocupă locul 4 în Ligue 1, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO, cu 21 de puncte după 11 etape, la cinci lungimi de liderul PSG.