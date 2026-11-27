Patronul roș-albaștrilor a schimbat din temelii staff-ul tehnic și pe cel administrativ. Nici Mihai Stoica nu a mai rămas în cadrul clubului, chiar dacă finanțatorul echipei nu îi ceruse să plece.

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Acum, patronul de la FCSB vrea să schimbe și o parte din echipă având în vedere că evoluțiile lui FCSB au continuat la un nivel modest. Gigi Becali ar fi alcătuit deja lista neagră, pe care s-ar afla printre alții și Dylan Batubinsika, Ofri Arad, Ronny Labonne și Arnold Garita. În trecut, finanțatorul roș-albaștrilor vorbea și despre plecările lui Eddy Gnahore, Dennis Politic și Aymen Boutoutaou.

În această iarnă, patronul de la FCSB este decis să investească în transferuri, iar zilele trecut a fost vehiculat un nume cunoscut fanilor roș-albaștri. Gigi Becali a recunoscut că a greșit atunci când l-a lăsat pe Florin Tănase să plece de la FCSB și a mărturisit că și-ar dori ca fotbalistul să revină în lotul echipei.

Agentul Florin Vulturar a transmis că nu este exclus ca Tănase să semneze pentru a treia oară cu FCSB și că s-ar fi arătat încântat de ideea unei reveniri.

Această veste l-a amuzat pe jurnalistul Mihai Mironică. Comentatorul nu înțelege cum Gigi Becali poate să creadă că toate problemele echipei se vor rezolva cu venirea lui Florin Tănase, în condițiile în care nici măcar Hagi nu a mai mizat pe el la ultima acțiune a echipei naționale.

”Când l-am auzit pe Becali când a spus că asta înseamnă renașterea pentru el, reconstrucția lui FCSB, aducerea înapoi a lui Tănase. Mi s-a părut.. zici că e comedie! Cum, frate? Deci tu declanșezi marea revoluție și cu cine? Cu Florin Tănase...

Poate vrei să mai construiești niște blocuri, atunci da, îl rogi pe Florin Tănase să vină din Cipru înapoi. Dar să vrei să reconstruiești, nu blocuri, ci o echipă de fotbal cu Florin Tănase...

Vedem că Gică Hagi, pentru care Tănase a fost precum copilul lui, nu l-a mai chemat la echipa națională. 'Păi și Tase al meu'... Până și Hagi l-a lăsat pe Tase al lui în afara lotului și tu îl chemi pe Tase al tău să faci revoluție...

Cu Tănase, cu Coman.. până la urmă tu arăți că nu ai încredere în oamenii ăștia pe care i-ai adus să descopere jucători”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE