Mihai Stoica a explicat că Arnold Garita nu s-a putut pregăti normal în ultima săptămână, după un contact dur cu Joyskim Dawa. De asemenea, Meriton Korenica nu avea ritm de joc după acțiunile echipei naționale a statului Kosovo, unde a prins foarte puține minute.

„Garita în ultima săptămână nu s-a antrenat. A fost un contact foarte dur între el și Dawa. Și când te lovești cu Dawa, ai o problemă, indiferent ce fizic ai. Nu s-a antrenat și s-a văzut. Korenica a fost la echipa națională. El s-a antrenat doar ultimele zile cu noi”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

Boutoutaou ar fi putut fi titular

Oficialul FCSB a explicat și de ce Garita a avut dificultăți în atac. Potrivit acestuia, camerunezul nu a reușit să se demarce în primele 45 de minute, iar profilul său este mai potrivit pentru meciurile în care echipa găsește spații.

Mihai Stoica a dezvăluit și că Aymen Boutoutaou ar fi putut începe partida cu Oțelul în locul lui Garita, însă fotbalistul a avut probleme medicale. În lipsa acestuia, Reghecampf a trebuit să găsească o altă soluție pentru postul de atacant.

„Aymen, care probabil era titular în locul lui Garita. [...] La momentul ăsta sunt Stoian și Cisotti”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

Alexandru Stoian a intrat pe parcurs și a marcat unicul gol al întâlnirii, în minutul 65, după pasa lui Valentin Crețu. FCSB a obținut astfel primul succes după cinci etape și ocupă locul 7 în Superliga, cu 15 puncte. Oțelul se află pe poziția a 14-a, cu 10 puncte.