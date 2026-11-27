În ultimul meci din grupe, România a învins Camerun cu scorul de 3-1, însă tinerii tricolori aveau nevoie să câștige la diferență de patru goluri pentru a obține calificarea, având în vedere că primele opt cele mai bune echipe de pe locurile trei s-au calificat.

La finalul meciului, selecționerul Mircea Diaconescu a dezvăluit ce a discutat cu jucătorii săi înaintea partidei și la pauză, iar spre finalul interviului antrenorul a izbucnit în lacrimi, când l-a amintit pe fratele său care s-a stins din viață.

”Le-am spus să se bucure de moment, să se bucure de meci. Mă bucur că asta au făcut. Le-am spus că trebuie să obținem o victorie, iar scorul este mai puțin important. Am crezut din primul moment că putem câștiga la 4 goluri diferență. La pauză am aflat că trebuie să câștigăm la 4 goluri diferență. Chiar și la pauză le-am zis că se poate să marcăm 4 goluri. Am avut destule oportunități de a marca, dar din păcate nu am reușit.

Am încercat să-i facem să înțeleagă importanța fiecărui meci. Ei trebuie să se bucure. Este prima dată când ajungem la un astfel de turneu. Trebuie să se bucure, iar apoi rezultatele vin, la fel ca și astăzi. Din păcate, am avut accidentări, suspendări, n-am avut decât 5 jucători pe bancă. Am încercat să schimbăm un pic sistemul, să schimbăm într-un 4-4-2, tocmai pentru că 3-1 sau 3-0 era tot același lucru.

La pauză le-am spus să nu văd fețe triste, iar asta vreau să le spun și acum. Să creadă în ei, se poate! Ei au fost încrezători tot timpul. Nici primele două meciuri nu au fost meciuri rele. Au jucat ceea ce am pregătit, dar dacă nu ne-a reușit, se întâmplă. Per ansamblu a fost un turneu bun și sper să fie o primă experiență din multe altele care vor urma. (n.r. – Ați primit un mesaj special zilele astea? O încurajare?) Da, din păcate, de la nepoții mei. Fratele meu nu mai este printre noi (n.r. – arată o banderolă neagră cu chipul fratelui la cameră). Cel mai adânc mesaj a fost cel de la nepoții mei”, a spus Mircea Diaconescu, conform Fanatik.