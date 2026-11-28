Alex Mitriță este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși jucători care au evoluat în SuperLiga în ultimii ani. Atacantul a părăsit întrecerea internă în urmă cu un sezon și jumătate, când a semnat cu Zhejiang FC.

Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Alex Mitriță la FCSB

Universitatea Craiova a încasat nu mai puțin de 2 milioane de euro pentru a realiza mutarea. A fost pentru a doua oară când Mitriță a fost vândut de olteni, după ce în 2019 New York City achita 8 milioane de euro pentru transfer.

Contractul atacantului expiră în luna decembrie, iar, cel puțin până la momentul redactării acestui material, Zhejiang FC nu a ajuns la un acord cu Alex Mitriță.

După ce Nicolae Stanciu a semnat cu U Cluj, în presă s-a vehiculat faptul că FCSB ar fi pe urmele atacantului. Sport.ro l-a contactat pe Gigi Becali pentru un punct de vedere referitor la transferul lui Alex Mitriță.

Omul de afaceri nu știa de această variantă, însă a spus că și-ar dori să îl transfere. Totuși, Gigi Becali nu crede că Mitriță ar accepta o eventuală ofertă. Motivul? Trecutul de la Universitatea Craiova.

Deși s-a zvonit că Bogdan Costicea este cel care ar dori ca mutarea să se realizeze, Gigi Becali a transmis că acesta nu are atâta putere de decizie, iar ceea ce s-a vehiculat în presă nu este adevărat.

„Mitriță? Nu știu, tată, habar nu am! Acum aud de la tine. Ar fi o opțiune, doar că nu cred. El e prea oltean!

(n.r. - Costicea l-ar vrea pe Mitriță) Care Costicea? Ce putere are Costicea? Habar nu am de Mitriță!”, a declarat Gigi Becali pentru Sport.ro.