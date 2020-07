Meciul cu Viitorul, decisiv pentru Mihalcea. Cine il poate inlocui in cazul unui esec

Sub conducerea lui Adrian Mihalcea, Dinamo a inregistrat trei infrangeri consecutive. A patra ii poate fi fatala antrenorului.

Adrian Mihalcea a fost numit antrenor al lui Dinamo pe 11 martie 2020, dar nu a apucat sa antreneze prea mult din cauza pandemiei de coronavirus. La momentul numirii, echipa se afla pe locul al treilea in play-out si avea sanse la calificarea in finala Cupei Romaniei. Dupa reluarea meciurilor de fotbal in Romania, “Taranul” a inregistrat infrangeri pe linie, cu Sepsi (1-3) si FC Voluntari (0-1) in Liga 1 si cu FCSB (0-3), in mansa tur a semifinalei Cupei Romaniei, in care rivalii au folosit mai multi juniori si rezerve. Practic, sub conducerea sa echipa a ajuns pe ultimul loc in campionat si este virtual eliminata din Cupa Romaniei.

Daca Mihalcea nu va lua toatele cele trei puncte in meciul din aceasta seara cu Viitorul, liderul autoritar al play-out-ului, conducerea vrea sa il inlocuiasca pentru a provoca un soc la echipa. Printre variantele aflate in discutie pentru inlocuirea sa se afla Viorel Moldovan, care nu si-a mai prelungit contractul cu Chindia, scadent la 30 iunie, Mircea Rednic, antrenorul dorit insistent de galeria dinamovista si care a inceput sa fie contestat de o parte a fanilor lui Poli Iasi, Liviu Ciobotariu, care si-a reziliat de curand intelegerea cu nationala Libanului, Vasile Miriuta si Flavius Stoican, ultimii doi fiind fara angajament in acest moment. In acest sezon, Dinamo a avut trei antrenori, Eugen Neagoe (5 iunie 2019 - 12 august 2019), Dusan Uhrin (13 august 2019 - 9 martie 2020) si Adrian Mihalcea (11 martie 2020 - prezent).