Shkendija, echipa care a eliminat FCSB în turul 2 preliminar, a pierdut clar returul cu Qarabag. Azerii s-au impus cu 5-1 (6-1, la general), iar în play-off vor da peste maghiarii de la Ferencvaros, care au eliminat Ludogorets după 0-0 în tur și 3-0 în Ungaria.



Unul dintre cele mai echilibrate dueluri a fost cel dintre Fenerbahce și Feyenoord. Olandezii s-au impus acasă cu 2-1, însă echipa lui Jose Mourinho a câștigat acasă cu 5-2 și a obținut calificarea în play-off, unde va înfrunta Benfica.



Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, este și ea calificată în play-off-ul Ligii, după două victorii contra lui Dinamo Kiev, 1-0 și 2-0. Campioana Ciprului se pregătește acum de duelul cu Steaua Roșie Belgrad.

Mult dramatism a existat la Bratislava, la returul dintre Slovan și Kairat Almaty. Campioana din Kazahstan a câștigat acasă cu 1-0, iar slovacii s-au impus cu același scor la retur. Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde Kairat Almaty s-a impus cu 4-3.



Rezultatele din turul 3 preliminar UCL (manșele secunde)



Qarabag - Shkendija 5-1 (1-0, în tur) - Cake 16' autogol, Kady Borges 18', Akhundzade 33', Jankovic 35' penalty, Leandro Andrade 59' / Tamba 10'

Meciurile din play-off-ul UEFA Champions League



Ferencvaros (Ungaria) - Qarabag (Azerbaidjan)

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - Pafos (Cipru)

Bodo/Glimt (Norvegia) - Sturm Graz (Austria)

Celtic (Scoția) - Kairat Almaty (Kazahstan)

FC Basel (Elveția) - FC Copenhaga (Danemarca)

Fenerbahce (Turcia) - Benfica (Portugalia)

Rangers (Scoția) - Club Brugge (Belgia



Meciurile din această fază sunt programate pentru 19/20 august (turul) și 26/27 august (returul). Învingătoarele se califică în faza principală a Ligii Campionilor, iar pierzătoarele coboară în faza principală din Europa League.

