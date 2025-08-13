Imediat după anunțul făcut de Becali, mai multe echipe s-au ”bătut” pentru semnătura lui Ștefănescu. A fost disputat de Dinamo, U Cluj și CFR, dar în cele din urmă a ajuns în campionatul Turciei, la Konyaspor.



Fostul jucător de la FCSB și Sepsi OSK a avut parte de un debut excelent într-un amical cu Grazer, câștigat cu 5-0, în care a marcat la opt minute după ce a intrat pe teren, dar Marius Șumudică îi dă o veste proastă.



Ștefănescu a fost rezervă neutilizată în primul meci oficial din Superliga Turciei, câștigat de Konya scor 4-1 pe terenul lui Eyupspor. Fost antrenor la Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Yeni Malatyaspor, Șumudică spune că internaționalul român va avea o misiune dificilă să prindă minute la noua sa echipă.



Marius Șumudică: ”Îi va fi foarte, foarte greu să joace”



„Speram să îl văd și pe Ștefănescu, din păcate nu a fost introdus. Sper să se adapteze, dar din punctul meu de vedere îi va fi foarte, foarte, foarte greu să joace, la ce echipă are Konya… Are valorare. Consider că este un jucător bun, care poată să crească, dar în momentul de față nu poate juca la Konya. Au niște benzi… n-am văzut în viața mea. O viteză…



Nu e că Ștefănescu nu are valoare, că are. Campionatul Turciei este un altfel de campionat, foarte agresiv, se joacă foarte, foarte dur din punct de vedere al contactului. Întâlnești jucători foarte puternici. Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții. Orice jucător vine în momentul de față din România în Turcia are nevoie de o perioadă de adaptare, trece de la un nivel la altul. Trebuie să fii foarte puternic în dueluri”, a spus Șumudică, la Fanatik.ro.



Konyaspor a plătit 300.000 de euro pentru transferul mijlocașului ofensiv, care a semnat pe 3 ani și va avea un salariu lunar de 30.000 de euro, mult peste ce câștiga în România.



FCSB l-a cumpărat în 2023 cu 1,3 milioane de euro de la Sepsi, dar după prestațiile slabe și mai ales după eșecul cu Shkendija în Conference League, Gigi Becali a decis să-l vândă.

