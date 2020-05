Fanii lui Dinamo s-au mobilizat si au platit iar salariile jucatorilor! Mihalcea nu vrea sa mai piarda oameni din lot: "Nu reau ca Sorescu sa plece la Craiova

Dupa ce au platit licenta, suporterii dinamovisti continua sa uimeasca.

Dinamovistii sunt platiti de suporteri. Fanii au strans 50.000 de euro si au platit din nou salariile jucatorilor, asa cum au facut-o in urma cu doar cateva luni.

"Ei fac sacrificii, stiu si de la ei ca e destul de dificil sa preia clubul in totalitate. Ca Dinamo sa redevina clubul puternic care domina fotbalul romanesc, ai nevoie de mult mai multi bani", spune Mihalcea.

Mihalcea nu vrea ca cel mai bun om al lui Dinamo, Sorescu, sa ajunga la Craiova, langa Nistor.

"Mie mi-ar placea sa am toti jucatorii prezenti la mine in echipa", a declarat antrenorul lui Dinamo.

Becali vrea sa scape de Gnohere si n-ar refuza un schimb intre Bizon si Sorescu.

"E un fotbalist foarte bun, el a demonstrat-o atat la Dinamo, cat si la Steaua, dar e un jucator al altei echipe", spune Mihalcea.

"La ora actuala as pune nu pentru FCSB. Am ales Dinamo pentru a tata tinea cu Dinamo de mic si stiu ce insemna pentru el chestia asta. Asa am devenit un <<caine>>", a explicat Sorescu.